В Новосибирске появилось фото лунного затмения 8 сентября

На фото видны все циклы редкого природного явления.

В ночь с 7 на 8 сентября в Новосибирске прошло полное лунное затмение. Это редкое явление стало доступным для наблюдения жителям практически всех городов России.

Уникальная особенность этого природного феномена заключается в том, что даже во время полного затмения Луна не исчезает полностью. Она приобретает красноватый оттенок, за что получила название «кровавая Луна». Это происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через земную атмосферу, рассеиваются и частично достигают поверхности спутника.

Психологический аспект лунного затмения проявляется в том, что у людей может повышаться эмоциональная восприимчивость, обостряться внутренние переживания, усиливаться тревожность, проявляться склонность к необдуманным решениям.