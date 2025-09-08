В Новосибирске появилось фото лунного затмения 8 сентября

Уникальная особенность этого природного феномена заключается в том, что даже во время полного затмения Луна не исчезает полностью. Она приобретает красноватый оттенок, за что получила название «кровавая Луна». Это происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через земную атмосферу, рассеиваются и частично достигают поверхности спутника.