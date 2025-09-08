Диетолог рассказала, чем опасны модные безглютеновые продукты

В последнее время продукты с маркировкой «без глютена» стали популярными даже среди людей, у которых нет непереносимости этого вещества. Многие считают их более полезными и диетическими, чем обычные. Однако, как объяснила KP.RU диетолог Людмила Денисенко, это далеко не всегда так.