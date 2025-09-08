Диетолог рассказала, чем опасны модные безглютеновые продукты

В последнее время продукты с маркировкой «без глютена» стали популярными даже среди людей, у которых нет непереносимости этого вещества. Многие считают их более полезными и диетическими, чем обычные. Однако, как объяснила KP.RU диетолог Людмила Денисенко, это далеко не всегда так.
— Такие продукты могут содержать вредные трансжиры или избыток насыщенных жиров, избыток рафинированных сахаров. И зачастую многие безглютеновые продукты содержат значительно больше калорий, чем их обычные аналоги. Производители пытаются сделать гречневое печенье похожим на пшеничное, и добавляют чрезмерное количество сахара и жира, — подчеркнула специалист.
Эксперт уточнила, что безглютеновая диета действительно необходима людям с целиакией — индивидуальной непереносимостью глютена. Но для здоровых людей она может быть даже вредной, поскольку в ней мало пищевых волокон. Чтобы восполнить этот дефицит, врач посоветовала употреблять больше овощей, риса и кукурузы.
— Поэтому я не рекомендую здоровым людям увлекаться безглютеновыми продуктами, — заключила Денисенко.