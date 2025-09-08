Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ежеквартальную индексацию пенсий: что известно об идее допвыплат

В Госдуме хотят ввести индексацию пенсий четыре раза в год.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий. Выплаты необходимо увеличивать с учетом роста цен. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он сообщил, что парламентарии также рассмотрят инициативу введения предновогодней выплаты для пожилых граждан. Поправки вскоре будут внесены на рассмотрение в Госдуму, уточнил спикер.

«Пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живется нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати», — подытожил Сергей Миронов.

В Госдуме также предложили снизить налог на добавленную стоимость, которым облагаются продукты питания, товары для детей и другие социально-значимые товары. Значение НДС планируют опустить до 5%.