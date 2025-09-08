В Красноярске ожидается комфортная погода 8 сентября

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМ.
Понедельник, 8 сентября, принесет красноярцам благоприятные погодные условия. Согласно прогнозу синоптиков, осадков не ожидается, температура воздуха будет находиться в пределах сезонной нормы.
По данным Среднесибрьского УГМС, ночные показатели составят от 6 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17−19 градусов выше нуля. Погода будет характеризоваться переменной облачностью и слабым ветром.
Отсутствие осадков и умеренные температурные показатели создадут комфортные условия для рабочих поездок и пеших прогулок. Метеорологи рекомендуют горожанам выбрать одежду с учетом суточного перепада температур — вечером и утром потребуются легкие куртки или пальто.
Такая погода соответствует климатическим нормам начала сентября в Красноярске и благоприятна для начала рабочей недели. Специалисты отмечают, что подобные условия способствуют нормализации циркадных ритмов после выходных дней.