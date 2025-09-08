Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь рекорда по голам в НХЛ

Российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину подарили эксклюзивный телефон в честь установления рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила супруга хоккеиста Анастасия Шубская в соцсети.
Телефон украшен числом 895 и восьмым номером, под которым Овечкин выступает за «Вашингтон». В подарочной коробке установлен экран, на котором демонстрируется видеозапись рекордного гола.
В начале апреля Овечкин побил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье. Сразу после этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил российского хоккеиста с установлением нового рекорда.
Ранее Александр Овечкин потратил более восьми миллионов рублей на отпуск в Турции. Известно, что спортсмен арендовал на месяц отдельную виллу в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort в Кемере стоимостью от 340 тысяч рублей за ночь. Место включало собственный бассейн, джакузи, сауну и выход к пляжу.