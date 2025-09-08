Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сербии на акции протеста пострадали три сотрудника полиции

Акции протеста состоялась в сербском населённом пункте Косьерич.

Источник: Аргументы и факты

Трое правоохранителей пострадали в ходе протестов Сербии, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

На полицейских напали участники акции протеста, которая состоялась в городе Косьерич.

«С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В. Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении — нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

По данным сербских правоохранителей, акции против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали накануне свыше 126 тысяч человек в 111 населённых пунктах.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответу, по его словам, они будут наказаны за свои преступления.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше