В Сербии на акции протеста пострадали три сотрудника полиции

«С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В. Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении — нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.