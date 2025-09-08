В Сербии на акции протеста пострадали три сотрудника полиции

Трое правоохранителей пострадали в ходе протестов Сербии, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.
На полицейских напали участники акции протеста, которая состоялась в городе Косьерич.
«С целью вытеснения собравшихся, сотрудники полиции вмешались, в ходе этого пострадали трое полицейских. Доставлен в отделение гражданин В. Т. 1978 года рождения из Косьерича по обоснованному подозрению в преступлении — нападение на должностное лицо при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.
По данным сербских правоохранителей, акции против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали накануне свыше 126 тысяч человек в 111 населённых пунктах.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответу, по его словам, они будут наказаны за свои преступления.