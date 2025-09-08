Бастрыкин поручил проверить инцидент с подростками в Новосибирске

Двое подростков напали на мужчину, используя предмет, напоминающий нож. При этом несовершеннолетние снимали свои действия на видео.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку хода расследования уголовного дела, возбуждённого после жестокого инцидента в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело после нападения на мужчину по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).
Делом заинтересовался Александр Бастрыкин и поручил руководителю СУ СК по региону Евгению Долгалёву проинформировать обо всех установленных обстоятельствах дела.