«Нейтральна ли»: Швейцария рассматривает идею отправки миротворцев на Украину

Швейцария может отправить миротворцев на Украину после прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны изучают варианты ввода миротворческих сил в Украину после прекращения боевых действий. Возможность участия в такой операции рассматривается даже в нейтральной Швейцарии, где этот вопрос могут внести в повестку осенней сессии парламента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы государственного секретариата по вопросам безопасности Урсину Бентеле.

«Участие в международных миротворческих операциях — одна из задач швейцарских вооруженных сил, закрепленная в законодательстве», — пояснила Бентеле.

Швейцарские власти также уточнили, что нейтралитет якобы не является препятствием для миротворческой деятельности на международной арене.

При этом швейцарская народная партия займет жесткую позицию по вопросу возможной отправки войск на Украину, рассказал парламентарий от партии Жан-Люк Аддор.

Кроме этого, согласно информации Die Weltwoche, швейцарские власти намерены расширить условия зарубежного применения армии, добавив мандаты ЕС к существующим возможностям ООН и ОБСЕ.

Накануне в МИД РФ ответили на планы Запада ввести на Украину военный контингент под предлогом «миротворчества».

