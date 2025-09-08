«Нейтральна ли»: Швейцария рассматривает идею отправки миротворцев на Украину

Европейские страны изучают варианты ввода миротворческих сил в Украину после прекращения боевых действий. Возможность участия в такой операции рассматривается даже в нейтральной Швейцарии, где этот вопрос могут внести в повестку осенней сессии парламента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы государственного секретариата по вопросам безопасности Урсину Бентеле.