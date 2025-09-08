Ричмонд
Россия испытала систему «Аурелия» для защиты от морских дронов в Финском заливе

В Финском заливе прошли испытания новой системы специальных модульных заграждений «Аурелия», предназначенной для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Военно-морского флота (ВМФ).

Разработчики из организации «Русич» пояснили, что система «засасывает в себя активные элементы катера и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются».

Система «Аурелия» состоит из модулей длиной 10 метров и шириной три метра. При установке на воде вблизи стратегических объектов она создает защитную зону от атак как надводных безэкипажных, так и пилотируемых катеров, передает ТАСС.

Ранее концерн «Калашников» приступил к производству уникального ручного пулемета РПЛ-20. При его создании были применены особые технологии. Это дало возможность увеличить ресурс пулеметного ствола до 20 000 выстрелов. Специальная военная операция показала, что характер вооруженной борьбы поменялся кардинальным образом и ко многим видам вооружений и боевой техники появились новые требования.