В Иркутске проходят Дни русской духовности «Сияние России»

В торжественном открытии участвовали архиереи иркутской митрополии, включая митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана, епископа Братского и Усть-Илимского Константина, епископа Саянского и Нижнеудинского Алексия и митрополита Томского и Асиновского Ростислава. На мероприятии также присутствовали заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов, представители органов власти, казачество и делегаты от силовых структур.
Накануне прошло заседание Иркутского регионального отделения «Всемирного Русского Народного Собора». В нем, помимо Александра Ведерникова, участвовали вице-спикер Наталья Дикусарова, председатель комитета по здравоохранению Артём Лобков и депутат ЗС Юрий Козлов. Одной из ключевых тем стала деятельность отделения в 2025 году.
Дни русской духовности и культуры «Сияние России» проводятся в регионе с 1994 года по инициативе писателя Валентина Распутина, поэта Марка Сергеева, мэра Иркутска Бориса Говорина и епископа Вадима. В 2025 году Русская православная церковь отмечает 160-летие со дня рождения и 100-летие со дня кончины святителя Тихона. Фестиваль включает более 800 мероприятий и продлится до 30 сентября.
— Очень важно, что с каждым годом все больше жителей Иркутской области принимают участие в Днях русской духовности, радует, что появляется молодежь. Ведь в таких мероприятиях мы чувствуем не только единение, но и полное единодушие, уважение к нашей истории, культуре и православным традициям, — отметил Александр Ведерников.