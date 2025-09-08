День Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября 2025 — что можно и нельзя делать в праздник

Владимирская икона, по преданию написанная евангелистом Лукой, считается одной из самых почитаемых святынь Русской православной церки. Трижды в году отмечаются праздники в ее честь, но именно 8 сентября вспоминают спасение Москвы от войск Тамерлана. По легенде, завоеватель увидел во сне великую гору с нисходящими с нее святителями и Божией Матерью, после чего развернул свои войска.