День Владимирской иконы Божией Матери 8 сентября 2025 — что можно и нельзя делать в праздник

Православная церковь 8 сентября отмечает один из главных праздников осени — Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Эта дата связана с чудесным избавлением Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году и имеет глубокие исторические и духовные корни.
Историческая значимость.
Владимирская икона, по преданию написанная евангелистом Лукой, считается одной из самых почитаемых святынь Русской православной церки. Трижды в году отмечаются праздники в ее честь, но именно 8 сентября вспоминают спасение Москвы от войск Тамерлана. По легенде, завоеватель увидел во сне великую гору с нисходящими с нее святителями и Божией Матерью, после чего развернул свои войска.
Традиции и народные приметы.
В народном календаре день получил название Владимирская Осенина — встреча осени. Главные традиции:
Посещение богослужений — молятся о защите дома и семьи;
Сбор урожая — завершали уборку яблок и груш.
Погодные приметы:
Журавли летят на юг — к ранней зиме;
Утренний туман — к дождливой осени;
Лист на березе не опал — снег ляжет поздно;
Ветер с севера — к холодной зиме.
Что нельзя делать 8 сентября?
Церковные запреты:
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом;
Следует избегать ссор и конфликтов в семье;
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся;
Народные поверья добавляют:
Не стоит начинать новые дела — особенно финансовые.
Не рекомендуется выбрасывать хлебные крошки — к недостатку.
Нельзя оставлять дом неприбранным — может прийти бедность.
Метеорологи отмечают, что после 8 сентября в Сибири обычно наступает заметное похолодание, что соответствует народной примете: «Владимирская осень зиму с собой несет».