Трамп анонсировал встречу с лидерами ЕС по вопросам Украины на неделе

Напомним, что 18 августа во время встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева не будут аналогичны натовским. Кроме этого, американский президент исключил отправку американских войск на Украину при своем правлении.