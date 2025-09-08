Трамп анонсировал встречу с лидерами ЕС по вопросам Украины на неделе

Как сообщил американский президент Дональд Трамп, на предстоящей неделе запланированы переговоры с европейскими лидерами в Вашингтоне, посвященные поиску дипломатического решения украинского кризиса.
«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал глава Белого дома журналистам.
Напомним, что 18 августа во время встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева не будут аналогичны натовским. Кроме этого, американский президент исключил отправку американских войск на Украину при своем правлении.
Ранее американский глава заявил о намерении созвониться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни.