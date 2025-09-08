Ричмонд
ХК «Сибирь» открыл сезон КХЛ в Новосибирске

Соперником сибиряков стал хабаровский клуб «Амур».

Об этом сообщает РБК.

В минувшее воскресенье, 7 сентября, новосибирская «Сибирь» провела первый матч сезона 2025−2026 КХЛ на новой ледовой арене города. Соперником сибиряков стал хабаровский клуб «Амур».

Противостояние завершилось победой гостей со счётом 2:0. Авторами голов стали Сергей Дубакин, отличившийся на 28-й минуте, и Олег Ли, забросивший шайбу в ворота хозяев на 56-й минуте.

Ближайшие матчи команд запланированы на начало следующей недели. «Амур» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 9 сентября, а «Сибирь» примет владивостокский «Адмирал» 12 сентября.