Бюджетники порадуются повышенным зарплатам в октябре: кого затронет индексация

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях», — уведомил Алексей Говырин.