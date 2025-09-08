Ричмонд
Бюджетники порадуются повышенным зарплатам в октябре: кого затронет индексация

Депутат Говырин напомнил об индексации зарплат бюджетников.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ, чьи зарплаты начисляются за счет средств федерального бюджета, в октябре столкнутся с индексацией выплат. Они повысятся на 7,6%. Об этом напомнил депутат ГД Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Кроме того, зарплаты повысят сотрудникам федеральных государственных органов. Помимо прочего, индексация распространена на гражданский персонал воинских частей, где предусматривается военная служба.

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счёт федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6 процента, и речь идёт именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях», — уведомил Алексей Говырин.

В России также могут ввести новую льготную ипотеку для учителей и врачей. Депутат Сергей Миронов подчеркнул необходимость реализации инициативы.