Зеленский обиделся на Трампа за неучастие Украины в саммите на Аляске

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов после прибытия на саммит на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.