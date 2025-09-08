Зеленский обиделся на Трампа за неучастие Украины в саммите на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Киева на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.
В интервью телеканалу ABC он заявил, что считает прошедшую встречу выгодной для российского лидера Владимира Путина.
— Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел, — сказал Зеленский в интервью.
Путин в среду, 3 сентября, рассказал, о чем разговаривал в машине с президентом США Дональдом Трампом. По словам Путина, у него «ломаный» английский, но он все равно отметил, что был рад видеть своего американского коллегу живым и здоровым.
Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов после прибытия на саммит на Аляске. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.