Фигуранты дела о хищении средств у бойцов СВО сотрудничают со следствием

Несколько лиц, проходящих по уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих СВО в Шереметьево, пошли на сделку со следствием, оформив досудебные соглашения о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«По делу есть фигуранты, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве и по ним планируются выделение уголовного дела и направление в суд до конца года», — передает собеседник агентства.
Напомним, что около 30 фигурантов, включая организатора ОПГ Алексея Кабочкина, обвиняются в хищении денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево». Следствие указывает на использование ими краж, вымогательства и мошеннических схем.
Ранее KP.RU сообщал, что обвиняемый по делу о краже денег у военных СВО в Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону боевых действий.