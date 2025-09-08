Фигуранты дела о хищении средств у бойцов СВО сотрудничают со следствием

Несколько лиц, проходящих по уголовному делу о хищении денежных средств у военнослужащих СВО в Шереметьево, пошли на сделку со следствием, оформив досудебные соглашения о сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.