Самолет МЧС России вылетел со второй партией гуманитарной помощи в Афганистан

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вторая партия гуманитарной помощи отправлена в Афганистан на самолете МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту более 20 тонн палаток и одеял для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», — говорится в сообщении.

Помощь оказывается в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5.

Первые 20 тонн гуманитарной помощи из РФ прибыла в Афганистан 5 сентября на вертолете Ил-76.