Роспотребнадзор начал использовать новые правила проверки супермаркетов

Роскомнадзор разработал новый регламент надзора за качеством пищевой продукции в супермаркетах. Об это сообщила глава ведомства Анна Попова для «Известий» на полях ВЭФ.
Теперь Роспотребнадзор ежемесячно проводит масштабный мониторинг: тысяча образцов определенной категории продукции отбирается по всей стране и анализируется по дополнительным показателям качества и безопасности.
«Мы сделали этот перечень максимально широким для всех видов продукции… Еще мы добавили показатели качества продукции, например, сколько жиров и белков в ней содержится, насколько она полезна», — пояснила Попова.
Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, обновленная схема мониторинга супермаркетов подтвердила действенность — в рамках проведенных проверок зафиксировано около 600 предупреждений.
