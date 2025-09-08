Ричмонд
Роспотребнадзор начал использовать новые правила проверки супермаркетов

Роспотребнадзор ввел новый регламент для проверки пищевой продукции в супермаркетах.

Источник: Комсомольская правда

Роскомнадзор разработал новый регламент надзора за качеством пищевой продукции в супермаркетах. Об это сообщила глава ведомства Анна Попова для «Известий» на полях ВЭФ.

Теперь Роспотребнадзор ежемесячно проводит масштабный мониторинг: тысяча образцов определенной категории продукции отбирается по всей стране и анализируется по дополнительным показателям качества и безопасности.

«Мы сделали этот перечень максимально широким для всех видов продукции… Еще мы добавили показатели качества продукции, например, сколько жиров и белков в ней содержится, насколько она полезна», — пояснила Попова.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, обновленная схема мониторинга супермаркетов подтвердила действенность — в рамках проведенных проверок зафиксировано около 600 предупреждений.

