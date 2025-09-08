Музей Уссурийской тайги появился в Приморском крае

Музей Уссурийской тайги открылся в городе Уссурийске Приморского края. Реализация проекта осуществлена Центром «Амурский тигр» при поддержке Русского географического общества. Министерство природы Приморского края сообщило об открытии в своём Telegram-канале.
Новый музей занял современное здание, построенное из экологически чистого соснового бруса. В экспозиции центральное место занимает скульптура амурского тигра из природного янтаря, выполненная в натуральную величину.
Музей позволяет посетителям познакомиться с уссурийской тайгой во всех её особенностях — и как с символом, и как с важным научным, культурным достоянием региона. В экспозиции шесть залов, которые рассказывают о природных особенностях Приморского края с позиций разных наук, таких как эволюционная биология, филогенетика, палеоботаника и этнолингвистика. Экспонаты посвящены растительному и животному миру региона, а также теме гармоничного сосуществования человека и тайги.
Особое внимание привлекает зал «Полет над тайгой», где с помощью современных технологий демонстрируются уникальные кадры просторов тайги, растений и животных с необычных ракурсов, что усиливает познавательный и эмоциональный эффект от посещения.
Создание экспозиции стало результатом сотрудничества создателей музея с научными и исследовательскими организациями, архивами, фотографами и операторами. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что музей ставит задачу повышения экологической культуры у посетителей всех возрастов и поддержки природных и культурных традиций региона.
Все доходы музея планируется направлять на природоохранные, научно-исследовательские и образовательные проекты, что будет способствовать сохранению уссурийской тайги и природной среды Приморского края.