Музей Уссурийской тайги появился в Приморском крае

Музей позволяет посетителям познакомиться с уссурийской тайгой во всех её особенностях — и как с символом, и как с важным научным, культурным достоянием региона. В экспозиции шесть залов, которые рассказывают о природных особенностях Приморского края с позиций разных наук, таких как эволюционная биология, филогенетика, палеоботаника и этнолингвистика. Экспонаты посвящены растительному и животному миру региона, а также теме гармоничного сосуществования человека и тайги.