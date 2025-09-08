Ричмонд
Трамп: лидеры ЕС посетят США, чтобы обсудить сделку по Украине

Кроме того, Трамп планирует поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских государств посетят США в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку, касающуюся Украины.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Кроме того, Трамп заявил, что планирует поговорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение нескольких следующих дней.

По словам Трампа, он недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что украинский конфликт будет урегулирован.

