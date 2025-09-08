Ричмонд
В Новосибирске состоялась первая игра ХК «Сибирь»: фоторепортаж

Фото: Сергей Ощепков.