В Новосибирске состоялась первая игра ХК «Сибирь»: фоторепортаж

7 сентября новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» открыл сезон 2025−2026 годов на недавно построенной ледовой арене. В стартовом поединке хозяевам довелось встретиться с командой из Хабаровска — клубом «Амур».Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0. Отличились два хоккеиста хабаровчан: Сергей Дубакин поразил ворота хозяев на 28-й минуте матча, а Олег Ли укрепил преимущество команды точным броском на 56-й минуте. Уже через два дня после этого матча, 9 сентября, «Амур» отправится в столицу Казахстана, где сыграет с «Барысом». В это же время новосибирская «Сибирь» готовится к домашнему поединку с владивостокским «Адмиралом», который состоится 12 сентября.