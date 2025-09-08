Миронов предложил индексировать пенсии ежеквартально и ввести «13-ю пенсию»

Миронов считает, что пенсии необходимо индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждый прошедший квартал. Кроме того, он напомнил о ранее выдвинутом партией предложении ввести «13-ю пенсию». По словам депутата, такая поправка будет вновь внесена в Государственную думу на осенней сессии. Он подчеркнул, что дополнительные выплаты помогли бы пенсионерам «порадовать себя и внуков», учитывая тяжелое материальное положение многих из них, передает ТАСС.