Миронов предложил индексировать пенсии ежеквартально и ввести «13-ю пенсию»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о переходе к ежеквартальной индексации пенсий в России.
Он также предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров. Об этом политик заявил в интервью ТАСС, комментируя влияние инфляции на доходы пожилых граждан.
Миронов считает, что пенсии необходимо индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждый прошедший квартал. Кроме того, он напомнил о ранее выдвинутом партией предложении ввести «13-ю пенсию». По словам депутата, такая поправка будет вновь внесена в Государственную думу на осенней сессии. Он подчеркнул, что дополнительные выплаты помогли бы пенсионерам «порадовать себя и внуков», учитывая тяжелое материальное положение многих из них, передает ТАСС.
В случае нехватки баллов и стажа для выхода на страховую пенсию россияне могут их докупить, сообщила сенатор Наталия Косихина. Она пояснила, что для этого необходимо подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в территориальное отделение Социального фонда России.