В Иркутской области проживают 342,5 тысячи ветеранов труда

7 сентября в Иркутской области отметили День ветерана труда. Их в регионе насчитывается 342,5 тысячи. Как рассказал КП-Иркутск губернатор региона Игорь Кобзев, в Братске живет Прасковья Вологжина. Она работала пекарем, поваром и продавцом. Женщина воспитала девять детей и имеет ордены и медаль «Материнская слава».
— В Усольском районе проживает Любовь Темная. 49 лет она отдала медицине. По ее словам, желание работать есть до сих пор, но после коронавируса у нее резко упало зрение, и в возрасте 75 лет она вышла на пенсию, — уточнил глава Приангарья.
Ветераны труда Иркутской области получают ежемесячную поддержку в виде компенсации 50% расходов на ЖКУ, лечения в санаториях, бесплатного протезирования зубов, адресной материальной помощи и льготного или бесплатного проезда.
