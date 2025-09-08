Ричмонд
В Иркутской области проживают 342,5 тысячи ветеранов труда

Ветераны труда региона получают ежемесячную поддержку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

7 сентября в Иркутской области отметили День ветерана труда. Их в регионе насчитывается 342,5 тысячи. Как рассказал КП-Иркутск губернатор региона Игорь Кобзев, в Братске живет Прасковья Вологжина. Она работала пекарем, поваром и продавцом. Женщина воспитала девять детей и имеет ордены и медаль «Материнская слава».

— В Усольском районе проживает Любовь Темная. 49 лет она отдала медицине. По ее словам, желание работать есть до сих пор, но после коронавируса у нее резко упало зрение, и в возрасте 75 лет она вышла на пенсию, — уточнил глава Приангарья.

Ветераны труда Иркутской области получают ежемесячную поддержку в виде компенсации 50% расходов на ЖКУ, лечения в санаториях, бесплатного протезирования зубов, адресной материальной помощи и льготного или бесплатного проезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области голосуют за подключение сел к Интернету.