В Красноярске 13-летняя школьница получила удар током на железнодорожном мосту

Вечером 4 сентября в Октябрьском районе Красноярска произошел несчастный случай с участием несовершеннолетней.

13-летняя школьница получила удар электрическим током на железнодорожном мосту между станциями Бугач и Калинина.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, девочка поднялась на объект по технической лестнице и приблизилась к токоведущим элементам контактной сети. В результате она получила электротравму.

По вызову очевидца на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая причины нахождения несовершеннолетней на объекте повышенной опасности.

В Красноярской железной дороге напомнили о строгом запрете: нахождения на железнодорожных объектах без необходимости, подъема на опоры и конструкции контактной сети, приближения к токоведущим частям.