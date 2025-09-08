В Красноярске 13-летняя школьница получила удар током на железнодорожном мосту

Вечером 4 сентября в Октябрьском районе Красноярска произошел несчастный случай с участием несовершеннолетней.
13-летняя школьница получила удар электрическим током на железнодорожном мосту между станциями Бугач и Калинина.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, девочка поднялась на объект по технической лестнице и приблизилась к токоведущим элементам контактной сети. В результате она получила электротравму.
По вызову очевидца на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая причины нахождения несовершеннолетней на объекте повышенной опасности.
В Красноярской железной дороге напомнили о строгом запрете: нахождения на железнодорожных объектах без необходимости, подъема на опоры и конструкции контактной сети, приближения к токоведущим частям.