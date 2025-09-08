Ричмонд
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 8 городах Казахстана

8 сентября благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Kazinform

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске, Атырау, а ночью в городах Караганда, Жезказган, Балхаш и Темиртау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).