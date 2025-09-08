Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 8 сентября 2025

В Правобережном районе отключать свет будут в разные временные промежутки: с 9 до 13 часов, с 13 до 17 часов или на протяжении всего дня. В Свердловском районе временные неудобства будут на улицах Ангаргэсстроя и Старо-Кузьмихинской с 7 утра до 17 вечера.