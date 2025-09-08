Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 8 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 8 сентября 2025 коснется Ленинского, Правобережного, Свердловского и Октябрьского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канале «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
В Ленинской районе в домах на улицах Воровского, Толевая, Олега Кошевого и Генерала Доваторов света не будет с 9:00 до 17:00. Такой же промежуток времени электроэнергии не будет в Октябрьском районе.
В Правобережном районе отключать свет будут в разные временные промежутки: с 9 до 13 часов, с 13 до 17 часов или на протяжении всего дня. В Свердловском районе временные неудобства будут на улицах Ангаргэсстроя и Старо-Кузьмихинской с 7 утра до 17 вечера.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 8 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
Фото: тг-канал «Свет38»