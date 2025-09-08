Более 300 скелетов, относящихся к римскому и средневековому периодам, обнаружили в Британии

Археологи, исследуя британский город Глостер, обнаружили множество мертвецов. Как оказалось, под одним из магазинов лежали 317 скелетов. Исследователи отнесли их к римскому и средневековому периодам, пишет Popular Mechanics.
В статье уточняется, что мертвецы лежали на месте старого универмага, где вскоре откроют университетский кампус. На объекте устроят выставку обнаруженных артефактов, говорится в материале. Среди найденных вещей, например, фрагменты средневековой бутылки и табачная трубка.
«Каждый раз, когда работаем в Глостере, мы делаем новые открытия, это невероятно важное место», — поделился руководитель исследовательского проекта Клифф Бейтман.
Ранее скелеты нашли в Красноярске. Всего обнаружили 26 мертвецов. Погребения были уложены друг на друга, ярусами.