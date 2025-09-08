Более 300 скелетов, относящихся к римскому и средневековому периодам, обнаружили в Британии

В статье уточняется, что мертвецы лежали на месте старого универмага, где вскоре откроют университетский кампус. На объекте устроят выставку обнаруженных артефактов, говорится в материале. Среди найденных вещей, например, фрагменты средневековой бутылки и табачная трубка.