Российским пенсионерам старше 80 лет повысят пенсию с октября 2025 года

Российским пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, с 1 октября 2025 года будет автоматически увеличена пенсия на 10 221 рубль. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Повышение будет складываться из фиксированной выплаты в размере 8907 рублей и надбавки за уход в 1314 рублей. Для получения увеличенных выплат подавать заявление не потребуется, перерасчет будет произведен автоматически.
Балынин пояснил, что, например, пенсионер, получавший в сентябре 39 879 рублей, с октября будет получать 50 101 рубль, что на 25,6 процента больше. Также в октябре ожидается индексация пенсий для сотрудников силовых ведомств на 7,6 процента, передает «Прайм».
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», могут ли предпенсионерам предоставить дополнительный отпуск и каким еще категориям россиян он полагается.