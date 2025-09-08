Российским пенсионерам старше 80 лет повысят пенсию с октября 2025 года

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров. Согласно инициативе, за пять лет до выхода на пенсию россиянам могут увеличить ежегодный отпуск на семь дней. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала «Вечерней Москве», могут ли предпенсионерам предоставить дополнительный отпуск и каким еще категориям россиян он полагается.