Как метафорические карты помогают лучше понять себя: психолог дала ответ

Метафорические карты помогают лучше понять себя, свои чувства и цели, а пользоваться ими можно даже самостоятельно. Психолог, юнгианский психотерапевт, преподаватель Института психодрамы, автор колоды «Карта дня. Метафорическая вселенная» Нана Леднева рассказала KP.RU, как подобные карты помогают справиться с переживаниями.
— Образ, плюс очень точное, четкое послание на каждой из карт могут человека натолкнуть на какое-то размышление и на открытие о себе и своем способе взаимодействия с самим собой, с другими людьми и с миром, — поделилась эксперт.
Карты построены на образах, которые вызывают у человека ассоциации. Например, «барабан» или «кукла» приглашают вернуться к внутреннему ребенку и вспомнить забытые чувства, а такие символы, как «замок с дорогой» или «река», помогают взглянуть в будущее и осмыслить путь вперед.
По словам специалиста, эти карты можно использовать и как инструмент самопомощи, и как практику для психологов. Размышления над образами позволяют поднять глубинные переживания, найти их корни в прошлом и по-новому взглянуть на настоящее.