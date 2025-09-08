Тимати объявлен в розыск на Украине

В июне офис генерального прокурора Украины заочно объявил подозрение Тимати из-за того, что музыкант «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины» и ездил в Крым. Рэпера обвиняют в нарушении части 2 статьи 332−1 УК Украины. Его подозревают в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины.