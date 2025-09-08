Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тимати объявлен в розыск на Украине

Украинская Служба безопасности (СБУ) объявила в розыск российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Соответствующие данные были внесены в базу 1 июля, сообщает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

По данным украинских правоохранительных органов, артист также внесен в базу сайта «Миротворец», который ведет список лиц, считающихся «угрозой национальной безопасности Украины».

В июне офис генерального прокурора Украины заочно объявил подозрение Тимати из-за того, что музыкант «неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины» и ездил в Крым. Рэпера обвиняют в нарушении части 2 статьи 332−1 УК Украины. Его подозревают в «незаконном въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее с целью причинения вреда государственным интересам» Украины.