В Омской области стало больше школ с подключенным интернетом

В Омской области количество школ, в которых доступен интернет со скоростью 50 Мбит/с, увеличилось в три раза за пять лет. Теперь это 145 учреждений вместо 46-ти в 2020 году. При этом с 2024-го показатель остается неизменным. Об этом рассказал портал ngs55.ru со ссылкой на минобразования.
В ведомстве уточнили, что скорость подключения интернета установлена на основании действующих государственных контрактов и обеспечивается Минцифры РФ. Для сельской местности она составляет не менее 50 Мбит/с, для городских школ — не менее 100 Мбит/с. Общее количество зданий общеобразовательных организаций, где ведется учебная деятельность, сегодня составляет 595.
