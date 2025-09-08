В Омской области стало больше школ с подключенным интернетом

В Омской области количество школ, в которых доступен интернет со скоростью 50 Мбит/с, увеличилось в три раза за пять лет. Теперь это 145 учреждений вместо 46-ти в 2020 году. При этом с 2024-го показатель остается неизменным. Об этом рассказал портал ngs55.ru со ссылкой на минобразования.