Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт МЧС доставил в Афганистан вторую партию гумпомощи

Сотрудники МЧС передадут груз общим весом 20 тонн.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Ил-76 вылетел из подмосковной воздушной гавани Жуковский в Афганистан с второй партией гумпомощи для пострадавших в результате подземных толчков, информирует МЧС РФ.

«По указанию президента Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламский Эмират Афганистан направлена вторая партия гуманитарной помощи. По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолёт Ил-76», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сотрудники МЧС передадут гуманитарную помощь общим весом 20 тонн. В частности, речь идёт о палатках и одеялах.

В 04:47 в МЧС сообщили, что борт прибыл в Афганистан.

Напомним, в Афганистане произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Число погибших при землетрясении превысило 2,2 тысячи человек. Ещё свыше 3,6 тысячи человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Афганистан отправили самолёт МЧС с первой партией гуманитарной помощи РФ.