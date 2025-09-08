Самолёт МЧС доставил в Афганистан вторую партию гумпомощи

«По указанию президента Владимира Путина и поручению правительства страны в Исламский Эмират Афганистан направлена вторая партия гуманитарной помощи. По распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолёт Ил-76», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сотрудники МЧС передадут гуманитарную помощь общим весом 20 тонн. В частности, речь идёт о палатках и одеялах.
В 04:47 в МЧС сообщили, что борт прибыл в Афганистан.
Напомним, в Афганистане произошло землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Число погибших при землетрясении превысило 2,2 тысячи человек. Ещё свыше 3,6 тысячи человек пострадали.
Ранее сообщалось, что в Афганистан отправили самолёт МЧС с первой партией гуманитарной помощи РФ.