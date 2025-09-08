Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мертвый гигант приплыл к британским берегам: исследователи рассказали, от чего умер монстр

Daily Mail: Гигантскую тушу морского существа вынесло к берегам Британии.

Источник: Комсомольская правда

Британцы в начале сентября обнаружили у берега деревни Пембри странное существо. Морской монстр отличался огромными размерами. Туша могла принадлежать киту, пишет Daily Mail.

По версии исследователей, неизвестный гигант мог погибнуть из-за недоедания или болезни. Биологи также назвали возможной причиной загрязнение океана.

Специалисты, говорится в материале, проведут экспертизу и установят точную причину смерти морского обитателя. Пока понять разновидность создания не удается.

У балтийских берегов тем временем нашли противокорабельную мину. Боеприпас заложили еще во времена Великой Отечественной войны. Мину выбросило к берегу после последнего шторма. саперам удалось обезвредить 100-килограммовый боеприпас.