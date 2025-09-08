Мертвый гигант приплыл к британским берегам: исследователи рассказали, от чего умер монстр

Британцы в начале сентября обнаружили у берега деревни Пембри странное существо. Морской монстр отличался огромными размерами. Туша могла принадлежать киту, пишет Daily Mail.
По версии исследователей, неизвестный гигант мог погибнуть из-за недоедания или болезни. Биологи также назвали возможной причиной загрязнение океана.
Специалисты, говорится в материале, проведут экспертизу и установят точную причину смерти морского обитателя. Пока понять разновидность создания не удается.
