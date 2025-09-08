Москвичи увидели последнее в этом году лунное затмение: подробности

В столице началась фаза полного лунного затмения: Луна погрузится в земную тень на полтора часа, приобретая характерный красноватый оттенок. Москвичи наблюдали, как Луна во время полного затмения окрасилась в глубокий красный цвет. Неплотная облачность лишь частично скрывала это зрелище, о чем свидетельствуют данные ТАСС из Московского планетария.
«В такие моменты меняется оттенок всего лунного диска. Заранее предугадать, каким он будет, трудно — это может быть и бледно-красный, и грязно-красный, и коричневый», — передает ТАСС со ссылкой на руководителя астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александра Перхняка.
Полное затмение Луны происходило с 20:31 до 21:53 мск, с максимальной фазой (1,368) в 21:12. Изменение цветового спектра лунного диска началось заблаговременно, а при наблюдении через оптические приборы были видны переливы персикового, алого, оранжевого и коричневого цветов.
Луна, оказавшись в земной тени, подсвечивается лучами солнца, которые огибают планету через атмосферу, создавая эффект космического фильтра.
Затмение началось в 18:28 с невидимой полутеневой фазы, тогда спутник Земли начал проходить через область частичной тени планеты. В 19:28 затмение перешло в частную фазу, а затем приобрело полную форму. Окончание полной фазы зафиксировано в 21:53, после чего явление продолжилось как частное затмение. Полностью затмение завершится в 23:55.
Так, осеннее положение Луны близко к горизонту и частичная облачность ограничивали видимость затмения в Москве.
«Но это продолжительное явление, поэтому в просветы, в периоды прояснения можно будет, вероятно, рассмотреть», — подчеркнул эксперт.
Облака лишь незначительно затруднили наблюдение за крайне редким явлением — последнее полное лунное затмение, видимое на всей территории России, происходило семь лет назад.
Зона видимости затмения 7 сентября охватывала территорию России — кроме областей с дневным временем суток, Антарктиду, Азию, Африку, Океанию и Европу. Восточная Чукотка оказалась вне зоны видимости до наступления утра.
Накануне научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беселе с KP.RU пояснила причины «кровавого» затмения Луны.