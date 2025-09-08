Москвичи увидели последнее в этом году лунное затмение: подробности

«В такие моменты меняется оттенок всего лунного диска. Заранее предугадать, каким он будет, трудно — это может быть и бледно-красный, и грязно-красный, и коричневый», — передает ТАСС со ссылкой на руководителя астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александра Перхняка.