Генерал Попов: первая декада сентября станет решающей на СВО

Первая декада сентября станет решающей в рамках выстраивания стратегий на осенне-зимний период СВО, сообщил aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Первая декада позволит наметить стратегические цели, которые будут первостепенными в течение осени и зимы. Сейчас, судя по карте, намечены четыре основных направления», — отметил Попов.
По словам военного эксперта, в ночь на 7 сентября произошла успешная массированная атака по объектам ВСУ. Он отметил, что в ближайшие дни, вероятно, будет нанесен еще ряд мощных ударов.
Напомним, ночью были нанесены удары по ряду важных для ВСУ военных объектов, среди которых мост в Кременчуге и аэродром Школьный в Одессе.
«Ночь на 7 сентября для ВС РФ удалась — произошел действительно массированный комбинированный удар. Это очень важный показатель, но, я думаю, что в ближайшие дни будут организованы такие же массированные удары», — добавил генерал.
Ранее Попов сообщил, что удары по объектам в Одессе пресекли тайные поставки для ВСУ.