Пенсионер в Японии пытался задушить соседа, чтобы начать новую жизнь в тюрьме

В Японии 65-летний мужчина из провинции Фукуока попытался задушить своего 72-летнего соседа по комнате в доме престарелых, мотивируя свой поступок желанием попасть в тюрьму. Инцидент произошел вечером 31 августа в городе Кахара.
Подозреваемый, Сего Фукуда, использовал ремень, чтобы набросить его на шею соседу и начать душить. Пожилого мужчину удалось спасти, врачи диагностировали у него незначительную травму шеи.
Фукуда объяснил полиции, что рассчитывал оказаться в тюрьме после совершения преступления, где, по его словам, «сможет в каком-то смысле начать новую жизнь», передает Japan Today.
