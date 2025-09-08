Пенсионер в Японии пытался задушить соседа, чтобы начать новую жизнь в тюрьме

«Я даже за пять тысяч готов замочить любого человека», — такое признание прозвучало в видеодневнике, найденном полицейскими в доме 28-летнего работника завода имени Баранова. К тому моменту в Омске кто-то уже второй год убивал мужчин прямо посреди улицы. Как появился омский маньяк и как его ловили — в материале «Вечерней Москвы».