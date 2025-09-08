Ричмонд
На 37% выросло производство масличных культур в Иркутской области

Благодаря хорошему климату, в регионе выращивают рапс, сою и лен.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области производство масличных культур выросло на 37%. Это связно со спросом покупателей и поставками товаров из других регионов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, в прошлом году предприятия региона произвели 76 тысяч тонн растительного масла.

— Благодаря благоприятному климату, в Приангарье выращивают рапс, сою и лен, что обеспечивает производство 196,7 тысячи тонн в год жмыха и шрота, — уточнили в статистике.

В 2024 году аграрии собрали 155,6 тысяч тонн урожая масличных культур. Лидерами по производству являются сельхозпроизводители Куйтунского, Тулунского, Черемховского и Аларского районов.