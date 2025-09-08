Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ

На телефоне выгравированы инициалы спортсмена, а также число заброшенных им шайб.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок эксклюзивный iPhone, посвящённый его рекордному достижению по голам в НХЛ.

Смартфон украшен гравировкой с инициалами хоккеиста и числом забитых шайб, а его упаковка выполнена в особом стиле: в коробку встроен экран, на котором демонстрируется момент рекордного гола.

Ранее сообщалось, как Александр Овечкин получил именную золотую клюшку от хоккейного клуба «Динамо» из рук президента клуба Виктора Воронина и генерального директора «бело‑голубых» Сергея Сушко.