Овечкину подарили уникальный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок эксклюзивный iPhone, посвящённый его рекордному достижению по голам в НХЛ.
Смартфон украшен гравировкой с инициалами хоккеиста и числом забитых шайб, а его упаковка выполнена в особом стиле: в коробку встроен экран, на котором демонстрируется момент рекордного гола.
Ранее сообщалось, как Александр Овечкин получил именную золотую клюшку от хоккейного клуба «Динамо» из рук президента клуба Виктора Воронина и генерального директора «бело‑голубых» Сергея Сушко.