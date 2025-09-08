Минобороны подало многомиллионный иск в отношении РЖД

Министерство обороны России вновь выступило с иском в отношении РЖД. Это уже не первый случай, когда ведомство подает соответствующее заявление против организации. Сейчас Минобороны потребовало взыскать с РЖД свыше 40 миллионов рублей, пишет ТАСС.