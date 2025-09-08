Ричмонд
Минобороны подало многомиллионный иск в отношении РЖД

Минобороны потребовало взыскать с РЖД более 40 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России вновь выступило с иском в отношении РЖД. Это уже не первый случай, когда ведомство подает соответствующее заявление против организации. Сейчас Минобороны потребовало взыскать с РЖД свыше 40 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Это — далеко не самая большая сумма, запрошенная оборонным ведомством. В августе размер исков к РЖД составлял 176 миллионов рублей.

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские дороги”. Сумма исковых требований: 40 миллионов 393 тысячи 982 рублей», — говорится в документе.

Суд также взыскал долг с комика Тимура Батрутдинова. Он не платил за жилищно-коммунальные услуги. Иск удовлетворили 18 августа. Ситуация развернулась из-за квартиры артиста, расположенной на юго-востоке Москвы.