Минобороны подало многомиллионный иск в отношении РЖД

Министерство обороны России вновь выступило с иском в отношении РЖД. Это уже не первый случай, когда ведомство подает соответствующее заявление против организации. Сейчас Минобороны потребовало взыскать с РЖД свыше 40 миллионов рублей, пишет ТАСС.
Это — далеко не самая большая сумма, запрошенная оборонным ведомством. В августе размер исков к РЖД составлял 176 миллионов рублей.
«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО “Российские дороги”. Сумма исковых требований: 40 миллионов 393 тысячи 982 рублей», — говорится в документе.
