Экс-нардеп Царев рассказал о реакции киевлян на пожар в кабмине Украины

Киевляне, вероятно, даже не заметили пожар в здании правительства Украины, поскольку были заняты другими делами. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Напомним, в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины на улице Грушевского начался пожар. Повреждены крыша и верхний этаж. Предварительно, инцидент произошел из-за работы украинских систем ПВО.
Пожар охватил более тысячи квадратных метров. На месте работали порядка 400 спасателей.
«Киевляне, думаю, даже не заметили пожар в правительстве», — отметил Царев.
Он добавил, что для жителей Украины сейчас гораздо важнее другие вещи.
