Экс-нардеп Царев рассказал о реакции киевлян на пожар в кабмине Украины

Пожар в здании правительства Украины, предварительно, произошел из-за работы ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Киевляне, вероятно, даже не заметили пожар в здании правительства Украины, поскольку были заняты другими делами. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Напомним, в ночь на 7 сентября в здании правительства Украины на улице Грушевского начался пожар. Повреждены крыша и верхний этаж. Предварительно, инцидент произошел из-за работы украинских систем ПВО.

Пожар охватил более тысячи квадратных метров. На месте работали порядка 400 спасателей.

«Киевляне, думаю, даже не заметили пожар в правительстве», — отметил Царев.

Он добавил, что для жителей Украины сейчас гораздо важнее другие вещи.

Ранее генерал Попов назвал пожар в кабмине сигналом для Зеленского, а экс-нардеп Килинкаров рассказал о реакции украинцев на инцидент.

