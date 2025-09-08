Рэпера Тимати объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского артиста Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) следует из базы данных украинского ведомства.
В материалах СБУ сказано, что артист оказался в «розыске» 1 июля текущего года. Тимати обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.
Кроме того, рэпер внесён в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск певца Олега Газманова. На Украине также объявлен в розыск российский артист Николай Басков. Баскову заочно избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», артиста лишили госнаград Украины.