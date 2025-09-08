Ричмонд
В Амурске обновили общественный транспорт и открыли новый автовокзал

По поручению главы региона Дмитрия Демешина в Хабаровском крае продолжается обновление пассажирского транспорта в муниципалитетах. В 2025 году из регионального бюджета выделено 59 млн рублей на закупку современных автобусов, которые распределят по десяти муниципальным образованиям, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

В Амурском муниципальном районе уже поступили три новых автобуса, предназначенных для регулярных пассажирских перевозок. Стоимость транспорта превысила 22 млн рублей, при этом 70% суммы профинансировано из краевого бюджета, остальное — из муниципального.

Новые автобусы соответствуют экологическим стандартам, оборудованы системами отопления и кондиционирования, и полностью соответствуют стандартам транспортного обслуживания населения.

«Кроме того, в Амурске открылось новое современное помещение билетных касс по адресу: ул. Пионерская, 15а, с комфортной зоной отдыха. Теперь ожидание автобуса стало более удобным и приятным для пассажиров», — сообщает Telegram-канал (18+) министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

До конца года планируется дополнительно поставить автобусы в г. Амурск и посёлок Эльбан. Все транспортные средства будут работать на муниципальных маршрутах с регулируемыми тарифами, обеспечивая доступность и качество услуг для жителей региона.