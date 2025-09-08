Под универмагом в Великобритании нашли 317 средневековых скелетов

Археологи обнаружили 317 скелетов средневекового периода под зданием бывшего универмага Debenhams в Глостере, Великобритания.
Находка была сделана в районе, где сейчас строится кампус Университета Глостера. Раскопки, проводимые организацией Cotswold Archaeology, также выявили 83 захоронения римского периода.
Среди обнаруженных останков были найдены предметы, позволившие датировать их поздним Средневековьем, включая табачную трубку и фрагменты винной бутылки. Предварительный анализ зубов показал, что погребенные имели рацион с высоким содержанием сахара.
Руководитель проекта Клифф Бейтман отметил значимость Глостера как места постоянных археологических открытий. Планируется, что артефакты, кроме человеческих останков, будут представлены на выставке в новом университетском кампусе, который откроется в сентябре, передает Popular Mechanics.
