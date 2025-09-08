Трехэтажное здание рядом с омским СКК имени Блинова выставили на продажу

Столичный «БМ-Банк» выставил на продажу нежилое здание по адресу: Омск, улица Декабристов, 128. Трехэтажный объект расположен по соседству с СКК имени Виктора Блинова. Площадь строения с мансардой составляет более двух тысяч м².