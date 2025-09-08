Трехэтажное здание рядом с омским СКК имени Блинова выставили на продажу

Столичный «БМ-Банк» выставил на продажу нежилое здание по адресу: Омск, улица Декабристов, 128. Трехэтажный объект расположен по соседству с СКК имени Виктора Блинова. Площадь строения с мансардой составляет более двух тысяч м².
Здание 2005 года постройки обладает высокими потолками около 2,5 метра, оснащено современными системами безопасности, включая противопожарную, имеет функционирующую систему коммуникаций. В состав лота включен земельный участок площадью около 1,03 тысячи м².
Начальная стоимость имущественного актива установлена в размере 76,87 млн рублей. Итоги торгов станут известны в ближайший четверг, 11 сентября.
