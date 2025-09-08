Ричмонд
Трехэтажное здание рядом с омским СКК имени Блинова выставили на продажу

Начальная стоимость лота — почти 77 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Столичный «БМ-Банк» выставил на продажу нежилое здание по адресу: Омск, улица Декабристов, 128. Трехэтажный объект расположен по соседству с СКК имени Виктора Блинова. Площадь строения с мансардой составляет более двух тысяч м².

Здание 2005 года постройки обладает высокими потолками около 2,5 метра, оснащено современными системами безопасности, включая противопожарную, имеет функционирующую систему коммуникаций. В состав лота включен земельный участок площадью около 1,03 тысячи м².

Начальная стоимость имущественного актива установлена в размере 76,87 млн рублей. Итоги торгов станут известны в ближайший четверг, 11 сентября.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в сентябре 2025 года в 145 зданиях школ региона доступен интернет скоростью 50 Мбит/с.