Симоньян шокировала новостью о страшной болезни: главный редактор RT готовится к операции

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о диагностированном у нее тяжелом заболевании. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она сообщила, что ей предстоит операция.
Журналистка объяснила, что болезнь была обнаружена за неделю, прошедшую с момента ее предыдущего эфира. Она призналась, что долго колебалась перед тем, как принять решение прийти на передачу. Симоньян посчитала своим долгом лично сообщить правду аудитории, чтобы предотвратить распространение слухов через Telegram-каналы и другие источники. По ее словам, она должна была сказать правду и поддержать тех людей, которые сталкиваются с аналогичными трудностями.
«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян.
Медиаменеджер также напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме и продолжает лечение в больнице. Она процитировала русскую пословицу «пришла беда — отворяй ворота», отметив, что в их доме испытания следуют одно за другим.
Несмотря на личные трудности, Маргарита Симоньян решила выйти в эфир, чтобы поддержать матерей, жен, сестер и дочерей, которые ожидают возвращения своих близких с передовой. Она призвала не впадать в уныние и не поддаваться страху.
Прежде Симоньян рассказала о вере в Бога, и надежде на выздоровление мужа. Главред RT призналась, что не может зайти даже в кабинет супруга, располагающийся в их квартире. Даже если ей нужно что-то взять, то с просьбой обращается к сестре или маме. «Мне кажется что у меня просто разорвется сердце, и я просто не встану больше и все», — сказала тогда Симоньян.
Также Симоньян обратилась к россиянам, призвав их молиться о здоровье своего супруга Тиграна Кеосаяна. Главред RT также отметила, что в настоящее время врачи обеспечивают необходимый уход ее мужу, однако не только от них зависит то, когда телеведущий выйдет из комы.