Россиянам объяснили, как делать вакуумный массаж банками безопасно

Дерматолог Косенко перечислила правила безопасного вакуумного массажа.

Источник: Комсомольская правда

Врач-дерматолог и косметолог Елена Косенко рассказала KP.RU о пользе и правилах проведения вакуумного массажа банками. Эта процедура набирает популярность среди тех, кто хочет бороться с целлюлитом и улучшить состояние кожи.

— Создаваемое банкой отрицательное давление стимулирует приток крови, улучшает трофику тканей и способствует разрушению фиброзных перегородок, характерных для «апельсиновой корки». Важно понимать, что это вспомогательная процедура, — объяснила Косенко.

Категорически нельзя ставить банки на область крупных сосудов, варикозные или тромбированные вены, родинки, воспаленные участки кожи, молочные железы, область сердца, позвоночник и почки. Процедура противопоказана беременным и после недавних операций или инъекций менее чем через две недели.

Что касается частоты процедур, Косенко порекомендовала соблюдать интервал в 2−3 дня. Ежедневное использование банок может привести к гематомам, повреждению сосудов, раздражению кожи и воспалительной реакции.

— Синяки после банок — это микрокровоизлияния вследствие разрыва мелких капилляров под действием вакуума. Небольшие синяки допустимы, однако обильные, крупные или болезненные синяки говорят о слишком сильном вакууме, — подчеркнула специалист.