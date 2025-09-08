Россиянам объяснили, как делать вакуумный массаж банками безопасно

Категорически нельзя ставить банки на область крупных сосудов, варикозные или тромбированные вены, родинки, воспаленные участки кожи, молочные железы, область сердца, позвоночник и почки. Процедура противопоказана беременным и после недавних операций или инъекций менее чем через две недели.