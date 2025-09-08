Ричмонд
Многие пострадавшие при теракте в «Крокусе» до сих пор лечатся от ожогов

Участник судебного процесса рассказал, что у части пострадавших в «Крокус Сити Холле» проявляется нервный тик.

Источник: Аргументы и факты

Многие люди, которые пострадали при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», до сих пор проходят лечение от нервного тика на лице и ожогов, рассказал один из участников судебного процесса.

«Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика, особенно это видно во время допросов в суде, когда лицо начинает дергаться», — заявил собеседник, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, в начале августа Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее также сообщалось, что общее число исков от потерпевших, подавших в суд иски о возмещении ущерба в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», превысило 30.