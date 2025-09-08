«Декада дорожной безопасности детей» началась в Красноярске

С 8 по 17 сентября в Красноярске проходит «Декада дорожной безопасности детей». В рамках акции сотрудники ГАИ и ПДН в школах проведут с детьми беседы о правилах безопасности на дорогах и во дворах. Кроме того, рядом со школами будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. Профилактические мероприятия будут проходить в местах массового пребывания детей, в том числе во дворах многоквартирных домов. Рекомендуем родителям провести беседы с детьми в кругу семьи на тему безопасного поведения на дороге. Водителям следует быть предельно внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов и жилых массивов, а при выборе скорости учитывать дорожные и погодные условия, — обращаются ко взрослым участникам движения госавтоинспекторы.