Стало известно о включении режиссера Крыжовникова в базу «Миротворца»*

Российский режиссер Жора Крыжовников попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Такая информация была обнародована «ТАСС».
Создателя кинокартин «Горько!» и «Ёлки» обвиняют в «несанкционированном пересечении государственной границы Украины для визита в Крым». Также ему инкриминируют ведение противозаконной коммерческой деятельности на полуострове.
По имеющимся сведениям, Крыжовников участвовал в создании сериала «Ваша честь» в 2021 году на территории Крыма.
Сам кинематографист пока никак не отреагировал на появившиеся сообщения.
Жора Крыжовников является известным российским режиссером и сценаристом. В его творческом активе — участие в создании более двадцати фильмов и телесериалов. Одной из наиболее знаменитых recent работ режиссера стал сериал «Слово пацана».
Крыжовников оказался далеко не первым представителем российского шоу-бизнеса в списках данного ресурса. Ранее в перечень были внесены Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Валерий Леонтьев, Диана Гурцкая и многие другие публичные личности.
