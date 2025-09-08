Солдаты Вооружённых сил Украины разместились в школах Харьковской области, используя детей в качестве живого щита, рассказал российский военнослужащий с позывным Чекист.
«Для достижения любых целей прикрытия, диверсии, даже элементарно — как живой щит. Они же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе. Но при этом детей они оттуда выгонять не будут», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.
Командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» уточнил, что, в частности, солдаты ВСУ засели в школах в Купянске.
Помимо этого, они находятся в других зданиях с мирными жителями.
«Если бы мы били по мирному населению, они бы не переодевались, они бы не захватывали дома, они не прятались бы в школах, потому что… А смысл, если выживаемость от этого не повышается?», — рассказал командир.
Ранее военнослужащий РФ с позывным Чекист заявил, что военные Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске.